Сорокин — о победе над «Нью-Джерси»: «Сегодня была тяжелая игра»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каждая победа воодушевляет. Сегодня была тяжелая игра. Мы много времени провели на своей половине льда против действительно сильной команды. Это по-настоящему хорошая победа», — цитирует Сорокина пресс-служба НХЛ.

Россиянин отразил 32 броска в створ из 34.

«Нью-Джерси» (23 очка после 16 игр) идет на первом месте в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (18 очков после 16 игр) занимают девятое место.