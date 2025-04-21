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Сегодня, 10:07

Сорокин — о сезоне для «Айлендерс»: «Безусловно, испытываю разочарование. Мы не достигли поставленной цели»

Алина Савинова
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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оценил сезон-2024/25 для команды.

«Островитяне» с 82 очками заняли 12-е место в «Восточной конференции» НХЛ и не смогли выйти в плей-офф.

«Безусловно, я испытываю сильное разочарование и огорчение, что сезон для нас уже завершился. Мы не достигли поставленной цели. Это был нелегкий сезон, хотя в нем было и немало положительных моментов. В январе я провел серию из семи победных матчей подряд, что является одной из лучших серий в моей карьере. Да, и я забил гол. Хотя он был не совсем обычным, но он зафиксирован в статистике, так что можно сказать, что я забил!» — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Сорокин провел 61 матч, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2.71. На его счету четыре игры, в которых он сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

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Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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