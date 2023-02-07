Варламов — о победе над «Филадельфией»: «Айлендерс» показали хорошую игру»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу над «Филадельфией» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний голкипер отразил 25 бросков.

«Я думаю, что это была важная игра для нас, нужно было одержать победу сразу после перерыва, — цитирует Варламова сайт НХЛ. — Мы не играли неделю, поэтому я думаю, что сегодня показали хорошую игру, особенно в первом периоде. В целом я очень доволен тем, как мы действовали сегодня».

«Айлендерс» с 57 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 51 очком — на 13-й строчке.