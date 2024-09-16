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Сегодня, 19:32

Вратарь «Айлендерс» Сорокин перенес операцию на спине

Илья Сорокин.
Фото Global Look Press
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Российскому вратарю «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину сделали операцию на спине, об этом сообщает журналист Стефен Роснер со ссылкой на главного тренера команды Патрика Руа.

Ранее со слов генменеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло стало известно, что летом Сорокин получил травму верхней части тела на одной из тренировок.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. 29-летний голкипер является олимпийским чемпионом и трехкратным бронзовым призером чемпионата мира.

16 сентября появилась информация, что другой россиянин Александр Овечкин покинул тренировку «Вашингтон Кэпиталз» из-за физического дискомфорта.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Свой первый матч «Айлендерс» проведут против «Юты», встреча пройдет в ночь на 11 октября.

Источник: Соцсеть Х
Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс

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