Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:52

Улльмарк — шестой вратарь с 1956 года, который стал лидером по победам, проценту сэйвов и коэффициенту надежности

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк стал лидером по основным статистическим показателям по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Брюинз» стал лидером лиги по количеству побед (40 в 49 матчах), проценту отраженных бросков (93,8) и коэффициенту надежности (пропускал в среднем 1,89 шайбы за 60 минут).

Улльмарк стал шестым вратарем в истории НХЛ, которых стал лидером по этим показателям с 1956 года, когда начался подсчет бросков.

Вратарь присоединился к Жаку Планту (за «Монреаль» в сезонах-1955/56, 1958/59, 1961/62), Кен Драйден («Монреаль», 1972/73), Берни Парент («Филадельфия», 1973/74), Эл Белфор («Чикаго», 1990/91), Кэри Прайс («Монреаль», 2014/15).

Линус Улльмарк
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Обсудить
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ландескуг пропустит плей-офф НХЛ. Капитан «Колорадо» не сыграл ни одного матча в сезоне

Тренин о голе в ворота «Миннесоты»: «Мы сделали столько передач, сколько смогли»