Улльмарк — шестой вратарь с 1956 года, который стал лидером по победам, проценту сэйвов и коэффициенту надежности

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк стал лидером по основным статистическим показателям по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Брюинз» стал лидером лиги по количеству побед (40 в 49 матчах), проценту отраженных бросков (93,8) и коэффициенту надежности (пропускал в среднем 1,89 шайбы за 60 минут).

Улльмарк стал шестым вратарем в истории НХЛ, которых стал лидером по этим показателям с 1956 года, когда начался подсчет бросков.

Вратарь присоединился к Жаку Планту (за «Монреаль» в сезонах-1955/56, 1958/59, 1961/62), Кен Драйден («Монреаль», 1972/73), Берни Парент («Филадельфия», 1973/74), Эл Белфор («Чикаго», 1990/91), Кэри Прайс («Монреаль», 2014/15).