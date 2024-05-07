Вратарь «Бостона» Суэймен повторил достижение Хабибулина в плей-офф НХЛ

Вратарь «Бостона» Джереми Суэймен отразил 38 из 39 бросков в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

25-летний американец стал восьмым голкипером в истории лиги, которому удалось пропустить два или менее гола в каждом из семи первых матчей одного розыгрыша плей-офф. До него это удавалось Чарли Гардинеру (1931), Николаю Хабибулину (2004), Кэму Уорду (2006) и Жану-Себастьяну Жигеру (2007).

Рекорд плей-офф НХЛ по этому показателю принадлежит Клинту Бенедикту (9 матчей, 1928), вторую строчку делят Терри Савчук (1952) и Жак Плант (1969) — оба вратаря пропускали не более двух шайб на протяжении первых восьми матчей одного розыгрыша Кубка Стэнли.