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Сегодня, 06:43

Вратарь «Бостона» Суэймен повторил достижение Хабибулина в плей-офф НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Джереми Суэймен.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Бостона» Джереми Суэймен отразил 38 из 39 бросков в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

25-летний американец стал восьмым голкипером в истории лиги, которому удалось пропустить два или менее гола в каждом из семи первых матчей одного розыгрыша плей-офф. До него это удавалось Чарли Гардинеру (1931), Николаю Хабибулину (2004), Кэму Уорду (2006) и Жану-Себастьяну Жигеру (2007).

Рекорд плей-офф НХЛ по этому показателю принадлежит Клинту Бенедикту (9 матчей, 1928), вторую строчку делят Терри Савчук (1952) и Жак Плант (1969) — оба вратаря пропускали не более двух шайб на протяжении первых восьми матчей одного розыгрыша Кубка Стэнли.

Николай Хабибулин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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