Вратарь «Чикаго» Найт — Овечкину: «Спасибо, что не забросил мне рекордную шайбу»

Вратарь «Чикаго» Спенсер Найт рассказал детали диалога с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после матча регулярного чемпионата НХЛ (5:3).

«Конечно, я его поздравил и все такое. Он ответил: «Спасибо, брат». А я такой: «Спасибо тебе, что не забросил рекордную шайбу в мои ворота!» — сказал Найт в интервью Chicago Sun-Times.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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