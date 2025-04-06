6 апреля, 12:43
Вратарь «Чикаго» Спенсер Найт рассказал детали диалога с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после матча регулярного чемпионата НХЛ (5:3).
«Конечно, я его поздравил и все такое. Он ответил: «Спасибо, брат». А я такой: «Спасибо тебе, что не забросил рекордную шайбу в мои ворота!» — сказал Найт в интервью Chicago Sun-Times.
5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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