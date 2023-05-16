Вратарь «Эдмонтона» Скиннер: «Я должен был сыграть лучше в плей-офф. Меня много раз меняли по ходу игр»

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер высказался о своей игре в плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2-4).

«Я должен был сыграть лучше. Меня много раз меняли по ходу матчей. Это тяжело принять. У нас собралась очень особенная команда. И у меня был шанс помочь этой команде. Но я не смог это сделать. Это часть пути. Это часть моей истории», — приводит слова Скиннера The Athletic.

Голкипер «Ойлерс» пропустил четыре шайбы в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:5, 2-4). Скиннер был заменен на Джека Кэмпбелла перед третьим периодом.

Также 24-летний канадец был заменен в ходе пятой игры серии с «Голден Найтс» (3:4). Тогда вратарь также пропустил четыре шайбы к середине второго периода, отразив 18 бросков из 22.