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Сегодня, 18:55

Вратарь Флери сравнил характеры Капризова и Малкина

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, голкипер Марк-Андре Флери в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил своего бывшего партнера по «Питтсбургу» Евгения Малкина и сравнил его с нынешним, выступающим в «Миннесоте» Кириллом Капризовым.

— Люблю Джи! Такой интересный и веселый парень! — сказал Флери. — Обожает смеяться и всегда умел заставить меня хохотать вместе с ним. А о его большом таланте и говорить лишний раз не надо. Что он только ни делает своей длинной клюшкой! Как бросает с кистей! И пусть он не самый силовой игрок в лиге, ты попробуй еще отбери шайбу у него в углу площадки. Мы провели великолепное время вместе в команде.

— Похожи ли они в чем-то с российской звездой вашей нынешней команды, Кириллом Капризовым? Пусть один — рослый центр, а другой — крепко сбитый, но невысокий край.

— Кстати, да! Они оба обожают хоккей и получают от него удовольствие. И Джино, и Кирилл — смешливые, заражают своим смехом партнеров по команде. И их любят в раздевалке!

Нападающий &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов. «Капризов — лучший игрок в истории «Уайлд». Главный тренер «Миннесоты» и журналист — о нашей суперзвезде

Малкин в этом сезоне НХЛ набрал 14 (3+11) очков в 10 матчах регулярного чемпионата. На счету Капризова 15 (4+11) очков в 8 играх.

Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ

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