Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:40

Бобровский о победе над «Тампой»: «Доволен усилиями, которые приложила команда»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Тампой» (2:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«У нас [собралась] отличная группа ребят, все работают друг за друга. Это большая победа, но это серия. Поэтому нужно отдохнуть и готовиться к следующему матчу. Мы довольны усилиями, которые приложили сегодня. Будем готовы к домашней игре», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
В ЮАР футболист умер во время матча
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Морис назвал Бобровского великим после победы над «Тампой» во втором матче серии Кубка Стэнли
Капризов — о матче с «Вегасом»: «Нам все равно, у кого сколько очков. Мы просто хотим победить»
Первый российский хет-трик в плей-офф! Павел Бучневич нокаутировал «Виннипег»
«Сент-Луис» — «Виннипег»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 25 апреля: «Тампа» проиграла «Флориде», «Миннесота» победила «Вегас» и другие матчи
«Миннесота» — «Вегас»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя