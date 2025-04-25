Бобровский о победе над «Тампой»: «Доволен усилиями, которые приложила команда»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Тампой» (2:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«У нас [собралась] отличная группа ребят, все работают друг за друга. Это большая победа, но это серия. Поэтому нужно отдохнуть и готовиться к следующему матчу. Мы довольны усилиями, которые приложили сегодня. Будем готовы к домашней игре», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Третий матч в серии состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.