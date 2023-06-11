Бобровский про 1-3 в финальной серии Кубка Стэнли: «Мы уже были в таком положении»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал отставание от «Вегаса» (1-3) в финальной серии Кубка Стэнли. В четвертом матче «Пэнтерз» проиграли со счетом 2:3.

В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» уже проигрывала со счетом 1-3 в серии с «Бостоном», но смогла победить со счетом 4-3.

«Мы уже были в таком положении. Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом», — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.