Бобровский о сэйве при счете 1:1: «Мне повезло»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал сэйв в матче с «Каролиной» во второй игре финала «Востока» Кубка Стэнли.

Во втором периоде при счете 1:1 российский вратарь отбил удар в упор от форварда «Харрикейнз» Теуво Терявяйнена.

«Нечас здорово продал удар — я купился. И потом, в последний момент, мне удалось поставить ногу и совершить рывок. Они классно разыграли эту комбинацию, а мне всего лишь повезло.

Я сохраняю веру. У нас потрясающие игроки. Опять же, для мне привилегия быть с ними рядом и помогать им», — сказал Бобровский.

Бобровский отразил 37 из 38 бросков и стал первой звездой матча.

«Флорида» повела в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.