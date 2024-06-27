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Сегодня, 13:11

Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли

Руслан Минаев
Сергей Бобровский.
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сменил прическу после победы в финале Кубка Стэнли.

Россиянин очень коротко подстригся. В комментариях подписчики забавно отреагировали на новый имидж голкипера.

«Он еще и заплатил на это», — написал пользователь.

«Это Евгений Кузнецов?» — задался вопросом второй подписчик.

«Он такой худой без экипировки», — отметил третий пользователь.

«Почему все русские так делают? У него был отличный стиль, а он просто побрился под ноль», — написал еще один подписчик.

Во вторник, 25 июня, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1) и впервые завоевала этот трофей. В составе «Пантерз» чемпионами стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
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