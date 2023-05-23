Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:12

Бобровский — самый возрастной вратарь с дебютным шатаутом в Кубке Стэнли с 2009 года

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» (1:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска. Для россиянина это первый матч на ноль за всю карьеру в Кубке Стэнли.

Таким образом, Бобровский в возрасте 34 лет и 244 дней стал самым возрастным вратарем с шатаутом в плей-офф НХЛ с 2009 года. Тогда матч на ноль в возрасте 35 лет и 340 дней провел Тим Томас («Бостон») в матче с «Каролиной» (4:0) в пятой игре полуфинала Восточной конференции.

Сергей Бобровский
Тим Томас
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: финалы конференций в плей-офф НХЛ
Морис — об игре с «Каролиной»: «Это была действительно хорошая победа»
Бриндамор о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Мы должны найти способ вернуться, но это сложно, ведь мы играли очень хорошо»
Бобровский о первом матче на ноль в Кубке Стэнли: «Мои одноклубники проделали потрясающую работу»
Бобровский установил рекорд НХЛ по отраженным броскам за три матча полуфинала плей-офф
Тренер «Флориды» о травме Баркова: «Он на бар-мицве. Не хотел расстраивать детей»
Бобровского просто невозможно пробить! Невероятный русский вратарь тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Live с форвардом «Колорадо» Мальцевым — в 11.30

Бриндамор о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Мы должны найти способ вернуться, но это сложно, ведь мы играли очень хорошо»