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Сегодня, 16:15

Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Марго Робби.
Фото Global Look Press
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что незнаком с известной американской актрисой.

— И последнее. Не мое дело, но нельзя не спросить. На знаменитом сайте TMZ написано, что вы стали встречаться с Марго Робби. Правда?

— Да ладно, пришлите ссылку скорее.

— То есть вы знаете, кто она?

— Да, снималась в фильме «Волк с Уолл-стрит». Но, вероятно, люди что-то напутали. Она же фанатка «Рейнджерс», все время на их матчах сидела в майке Лундквиста. Сейчас, вероятно, в майке Игоря Шестеркина.

— Неправда, получается?

— Нет, я с ней незнаком.

Полностью интервью Сорокина «СЭ» читайте здесь

Илья Сорокин
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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