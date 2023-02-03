Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби

Сегодня, 16:15
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что незнаком с известной американской актрисой.
— И последнее. Не мое дело, но нельзя не спросить. На знаменитом сайте TMZ написано, что вы стали встречаться с Марго Робби. Правда?
— Да ладно, пришлите ссылку скорее.
— То есть вы знаете, кто она?
— Да, снималась в фильме «Волк с Уолл-стрит». Но, вероятно, люди что-то напутали. Она же фанатка «Рейнджерс», все время на их матчах сидела в майке Лундквиста. Сейчас, вероятно, в майке Игоря Шестеркина.
— Неправда, получается?
— Нет, я с ней незнаком.