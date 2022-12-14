Кочетков признан первой звездой матча против «Детройта»

«Каролина» в гостях обыграла «Детройт» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Голкипер отразил 27 бросков и совершил шатаут, который стал для него вторым подряд.

В предыдущем матче регулярки против «Айлендерс» (3:0) Кочетков сделал 16 сейвов.

Второй звездой матча признан вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, совершивший 26 сейвов.

Третьей звездой матча стал защитник «Каролины» Брэди Шей — автор единственного гола в этой встрече.