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Сегодня, 06:15

Кочетков признан первой звездой матча против «Детройта»

Руслан Минаев
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«Каролина» в гостях обыграла «Детройт» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Голкипер отразил 27 бросков и совершил шатаут, который стал для него вторым подряд.

В предыдущем матче регулярки против «Айлендерс» (3:0) Кочетков сделал 16 сейвов.

Второй звездой матча признан вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, совершивший 26 сейвов.

Третьей звездой матча стал защитник «Каролины» Брэди Шей — автор единственного гола в этой встрече.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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