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Сегодня, 12:59

Вратарь «Коламбуса» Мерзликин сравнил Марченко с двукратным обладателем Кубка Стэнли Орром

Алина Савинова
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Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин поделился мнением о победном голе российского нападающего Кирилла Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

В овертайме 24-летний форвард, получив шайбу в средней зоне, прошел вдоль левого борта, обыграл соперника и, сместившись на пятак, забросил шайбу.

«Этот гол похож на голы Бобби Орра, русского Бобби Орра», — приводит слова Мерзликина пресс-служба НХЛ.

Канадец Бобби Орр является двукратным победителем Кубка Стэнли и трехкратным обладателем «Харт Трофи».

Марченко был признан второй звездой матча с «Лос-Анджелесом». Всего в нынешнем сезоне он провел 50 игр, в которых набрал 53 (20+33) очка.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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