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НХЛ

Сегодня, 10:51

Вратарь «Коламбуса» Тарасов прокомментировал победу в матче против «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
Даниил Тарасов.
Фото Getty Images

Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отреагировал на победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1).

«Скажу то, что сказал в своей речи в раздевалке: сегодня у всей команды был настрой на победу. Мы просто сосредоточились на игре, показали лучший хоккей. Мы сделали это», — цитирует Тарасова официальный сайт НХЛ.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.

Даниил Тарасов (Коламбус)
НХЛ
ФК Рейнджерс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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