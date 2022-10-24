Вратарь «Коламбуса» Тарасов прокомментировал победу в матче против «Рейнджерс»

Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отреагировал на победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1).

«Скажу то, что сказал в своей речи в раздевалке: сегодня у всей команды был настрой на победу. Мы просто сосредоточились на игре, показали лучший хоккей. Мы сделали это», — цитирует Тарасова официальный сайт НХЛ.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.