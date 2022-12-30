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Сегодня, 09:21

Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о настроении в команде на фоне серии поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов рассказал о настроении в команде на фоне неудачных результатов.

Сегодня, 30 декабря, «Блю Джекетс» проиграли «Айлендерс» (1:2) и потерпели седьмое поражение подряд.

«В раздевалке у нас достаточно хорошая атмосфера. Еще много игр впереди, поэтому на данный момент не особо кто смотрит в турнирную таблицу, какую-то статистику. Все ребята стараются выкладываться на полную, когда идет игра.
У нас достаточно много травм в этом сезоне. С одной стороны, это плохо, с другой — достаточно много молодых ребят подняли из Американской хоккейной лиги. Никаких упаднических настроений нет: игра прошла, все подумали о ней, на собрании показали видео, почерпнули для себя положительные и отрицательные моменты от этого и работаем дальше. Игры очень часто идут, и порой нет времени сильно обращать на это внимание», — приводит ТАСС слова Тарасова.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место, в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 34 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16719031
Даниил Тарасов (Коламбус)
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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