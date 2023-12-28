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Сегодня, 10:13

Вратарь «Колорадо» Георгиев не сдержал эмоций после поражения от «Аризоны»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев не сдержал эмоций после поражения от «Аризоны» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эвеланш» вели со счетом 4:0 в середине второго периода, но упустили преимущество и проиграли в овертайме.

После пропущенной шайбы в овертайме Георгиев подъехал к борту и стал яростно бить по нему клюшкой, а затем отправился в раздевалку.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 45 очками в 35 матчах. Команда проведет следующую игру 30 декабря на выезде против «Сент-Луиса».

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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