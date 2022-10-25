Вратарь Магнус Хелльберг установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер «Оттавы» Магнус Хелльберг помог своей команде обыграть «Даллас Старз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, благодаря этому 31-летний спортсмен стал первым вратарем в истории НХЛ, которому удалось одержать первые три победы в лиге в составе трех разных клубов.

То есть Хелльберг выиграл свой первый матч в составе «Рейнджерс», за который вступал с 2015 по 2017 год. Также одержал победу в дебютном матче за «Детройт», играл в сезоне-2021/22. И сегодня выиграл дебютную встречу в составе «Оттавы».

Всего за карьеру в НХЛ Хелльберг сыграл шесть матчей, в которых одержал три победы.

Шведский хоккеист ранее выступал в КХЛ. Он играл за СКА, «Куньлунь» и «Сочи».