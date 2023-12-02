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НХЛ

Сегодня, 08:18

Вратарь Монтембо подписал 3-летний контракт с «Монреалем» на сумму 9,45 миллиона долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монреаль» продлил контракт с голкипером Сэмюэлем Монтембо на 3 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сумма нового соглашения — 9,45 миллиона долларов. Средняя зарплата 27-летнего игрока за сезон составит 3,15 миллиона долларов.

У Монтембо был последний год по двухлетнему контракту, и он мог стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона. По этому соглашению его кэпхит был 1 миллион долларов.

Вратарь в текущем сезоне НХЛ провел 10 матчей, в которых одержал 5 побед. Он отразил 91,0 процент бросков при коэффициенте надежности 2,73.

Источник: НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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