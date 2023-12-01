Вратарь «Питтсбурга» Джарри забил гол в матче с «Тампой»

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер забил в пустые ворота «Лайтнинг» в конце третьего периода. Джарри получил шайбу у своих ворот и точно бросил ее через всю площадку.

Джарри стал 14-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол в лиге.

До него это удавалось Билли Смиту, Рону Хексталлу (дважды), Крису Осгуду, Мартину Бродеру (трижды), Дэмиану Роудсу, Жозе Теодору, Евгению Набокову, Мике Норонену, Крису Мэйсону, Кэму Уорду, Майку Смиту, Пекке Ринне и Линусу Ульмарку.