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Сегодня, 09:14

Шестеркин — о 29 сейвах против «Питтсбурга»: «Просто старался играть как умею»

Руслан Минаев
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (6:0) в стартовом матче сезона НХЛ.

Россиянин сделал за игру 29 сейвов. Шестеркин провел 16-й сухой матч в НХЛ, став 8-м россиянином с этим результатом.

«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа. В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами. Я просто старался играть как умею», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

Евгений Малкин и&nbsp;Артемий Панарин. «Рейнджерс» уничтожили «Питтсбург»! Шестеркин начал сезон с «сухаря», Панарин набрал два очка

Клуб из Нью-Йорка впервые за 67 лет провел сухой матч в стартовой игре сезона НХЛ. Последний раз такой результат был установлен 12 октября 1956 года.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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