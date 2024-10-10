Шестеркин — о 29 сейвах против «Питтсбурга»: «Просто старался играть как умею»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (6:0) в стартовом матче сезона НХЛ.

Россиянин сделал за игру 29 сейвов. Шестеркин провел 16-й сухой матч в НХЛ, став 8-м россиянином с этим результатом.

«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа. В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами. Я просто старался играть как умею», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка впервые за 67 лет провел сухой матч в стартовой игре сезона НХЛ. Последний раз такой результат был установлен 12 октября 1956 года.