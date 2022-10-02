Шестеркин заявил, что целью «Рейнджерс» в новом сезоне является победа в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что целью клуба в новом сезоне является победа в Кубке Стэнли.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи», приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все, чего я хочу сейчас — это Кубок Стэнли с «Рейнджерс», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ. — Если у меня будет шанс получить еще одну «Везину», все будет хорошо, но цель «Рейнджерс» — Кубок Стэнли, и неважно, что произойдет на пути к трофею», — приводит слова Шестеркина сайт НХЛ.

По словам вратаря, он хочет играть все лучше и лучше.

«То, что произошло в прошедшем сезоне, останется в прошлом. Сейчас мне нужно показать всем, что мой последний сезон не был ошибкой. Я просто хочу играть все лучше и лучше», — сказал он.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции.