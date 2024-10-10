Шестеркин стал восьмым среди россиян по количеству сухих матчей в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поднялся на чистое восьмое место среди россиян по количеству сухих матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Клуб из Нью-Йорка разгромил «Питтсбург» со счетом 6:0 в стартовом матче сезона-2024/25. Шестеркин сделал 29 сейвов. Россиянин обошел в списке вратаря «Колорадо» Александра Георгиева (15 сухих матчей). Выше Шестеркина расположились Илья Сорокин («Айлендерс», 18), Андрей Василевский («Тампа», 34), Илья Брызгалов (34), Семен Варламов («Айлендерс», 41), Сергей Бобровский («Флорида», 44), Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).