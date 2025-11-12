Видео
12 ноября, 08:50

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров одержал четыре победы в последних четырех матчах

Павел Лопатко

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров одержал четыре победы в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.

23-летнего россиянина дважды признавали первой звездой матча — после встреч с «Флоридой» и «Колорадо».

«Сан-Хосе» победил «Миннесоту» (2:1 ОТ, у Аскарова 29 сейвов), «Флориду» (3:1, 39 сейвов), «Сиэтл» (6:1, 30 сейвов) и «Колорадо» (3:2 ОТ, 38 сейвов).

4

  • Maks

    Тоже неплохо)

    12.11.2025

  • spartsmen

    за кузиной :)

    12.11.2025

  • spartsmen

    молоток. так держать!

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Пошёл за Везиной! Было уже?)

    12.11.2025

    Telegram Дзен Max
    Ярослав Аскаров
    НХЛ
    ХК Сан-Хосе Шаркс
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
