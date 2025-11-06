Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон рассказал, что хотел украсть шайбу, которая стала для Овечкина 900-й в НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон рассказал о своей неудачной попытке украсть шайбу, которую нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в его ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в ночь на 6 ноября.

Гол в ворота Биннингтона стал для Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Голкипер «Блюз» попытался спрятать шайбу, поместив ее под свою амуницию.

«Да я просто подумал... ну, я же, по сути, сделал ему голевую передачу — потерял шайбу, и он забил. Так что не думал, что он потом не захочет поделиться этой шайбой со мной. Я, конечно, собирался ее вернуть... да, я определенно собирался ее вернуть», — цитирует голкипера ESPN.

Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянин стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.