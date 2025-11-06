Видео
6 ноября, 23:46

Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон рассказал, что хотел украсть шайбу, которая стала для Овечкина 900-й в НХЛ

Анастасия Пилипенко
Джордан Биннингтон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон рассказал о своей неудачной попытке украсть шайбу, которую нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в его ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в ночь на 6 ноября.

Гол в ворота Биннингтона стал для Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Голкипер «Блюз» попытался спрятать шайбу, поместив ее под свою амуницию.

«Да я просто подумал... ну, я же, по сути, сделал ему голевую передачу — потерял шайбу, и он забил. Так что не думал, что он потом не захочет поделиться этой шайбой со мной. Я, конечно, собирался ее вернуть... да, я определенно собирался ее вернуть», — цитирует голкипера ESPN.

Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Россиянин стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.

4

  • выдр

    А вы говорите Дзюба...

    07.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Украл.Выпил.В тюрьму.

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    Или Воробиннинов? Воро-биннинов. Хмм...

    07.11.2025

  • Andrew_BD

    У его предка фамилия была не Бендер (Биндер), случайно?

    07.11.2025

    Александр Овечкин
    Джордан Биннингтон
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Сент-Луис Блюз
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
