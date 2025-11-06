Вратарь «Сент-Луиса» попытался украсть 900-ю шайбу Овечкина

6 ноября, 05:03
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон после пропущенного гола от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ хотел спрятать шайбу под экипировкой.
32-летний канадец засунул шайбу, которой Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, под экипировку, пока игроки «Кэпиталз» праздновали успех. Однако арбитр матча подъехал к вратарю и попросил вернуть ее.
40-летний россиянин стал первым хоккеистом в истори НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 1504 матча. Также на его счету 731 голевая передача.
iipetroff
Оставил на шайбе специфичный запах рекорда
06.11.2025
Andrew_BD
Вошел в историю…
06.11.2025
zoolord
Он, что больной? Себе шайбу в жопу запихать?!
06.11.2025
Адекватный спартач
Шайбу хоть продезинфицировали?
06.11.2025
MVD1969
Вот редиска.
06.11.2025
Bodhishatva
Не растерялся!
06.11.2025