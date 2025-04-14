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14 апреля, 22:07

Вратарь Сергеев подписал контракт с «Калгари»

Сергей Ярошенко
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Российский вратарь из Университета штата Пенсильвания Арсений Сергеев подписал двусторонний контракт с «Калгари», сообщает пресс-служба «Флеймз».

Отмечается, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года и начнет действовать с сезона-2025/26. Зарплата голкипера составит 866 тысяч долларов в год.

В этом сезоне на счету 22-летнего Сергеева 33 матча за Университет штата Пенсильвания, в которых он одержал 19 побед и отразил 91,9 процента бросков.

Россиянин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2021 года в 7-м раунде под общим 205-м номером.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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