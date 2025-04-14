Вратарь Сергеев подписал контракт с «Калгари»

Российский вратарь из Университета штата Пенсильвания Арсений Сергеев подписал двусторонний контракт с «Калгари», сообщает пресс-служба «Флеймз».

Отмечается, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года и начнет действовать с сезона-2025/26. Зарплата голкипера составит 866 тысяч долларов в год.

В этом сезоне на счету 22-летнего Сергеева 33 матча за Университет штата Пенсильвания, в которых он одержал 19 побед и отразил 91,9 процента бросков.

Россиянин был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2021 года в 7-м раунде под общим 205-м номером.