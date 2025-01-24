Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:10

Вратарь системы «Каролины» Хажеев рассказал о хорошем отношении к русским в Северной Америке

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев рассказал об адаптации в Северной Америке. Россиянин выступает в АХЛ за фарм-клуб «Харрикейнз» «Чикаго Вулвз».

«Команда хорошо приняла. У нас есть канадцы, американцы, финны, шведы... Русских — трое, и стараемся вместе держаться. Потихоньку пытаюсь найти общий язык со всеми. Конечно, когда есть русские, это гораздо проще.

Мы с Глебом Трикозовым здесь первый сезон. Также есть Никита Павлычев, он помогает со всеми бытовыми вопросами и с переводом. Спасибо ему большое. Такой старший товарищ для нас. Как к российским игрокам относятся? Нормально, как ко всем. Тут всем важен результат, и они не будут смотреть, откуда ты», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В мае 2024 года россиянин подписал 3-хлетний контракт новичка с «Каролиной».

Источник: РБ Спорт
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя