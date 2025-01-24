Вратарь системы «Каролины» Хажеев рассказал об особенностях игры в АХЛ

Вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев поделился впечатлениями от игры в Северной Америке.

20-летний россиянин выступает за «Чикаго Вулвз» в АХЛ.

«Сезон проходит неравномерно — то хорошие матчи, то спады, то победы, то не совсем удачные поражения. Я все равно еще привыкаю к новой лиге. Здесь совершенно другой хоккей.

Другой стиль игры? Да, тут лишний раз не бросают, стараются разыграть до верного и вывести на ударную позицию. Площадки меньше, то есть скорости выше. Игроки хитрее, чем были в молодежной лиге. Здесь идет война, так скажем. Все бьются за место под солнцем. У всех цель подняться выше, потому что в НХЛ уже совершенно другой уровень, другие условия, другие деньги. Все хотят для себя лучшей жизни», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В мае Хажеев подписал трехлетний контракт новичка с «Каролиной», которая является материнским клубом «Вулвз».