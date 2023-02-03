Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как он относится к перепадам результатов команды и своим статистическим достижениям.

— Вы пока вне зоны плей-офф. Чувствуется напряжение по этому поводу?

— Большое спасибо главному тренеру, который не допускает такой обстановки в раздевалке. Даже если у нас неудачная серия, мы не должны опускать руки. Внутри команды должен быть позитив, иначе излишнее давление не принесет никакой пользы. Да и с нашим календарем особо нельзя грузиться по поводу неудачного матча. Иначе нервов не хватит.

— Серьезный спад у команды был в середине января. Что это было?

— Ох, если бы мы знали ответ. У нас такая серия была и в декабре. Я не могу объяснить, честно. Взять мою игру. Вроде бы стараешься, все делаешь правильно, а на льду не идет. И наоборот. Кажется, что не делал ничего особенного, а получается удачный матч. Никакой логики. Единственное решение — не переживать по этому поводу, не грузиться, работать дальше.

— Вы в курсе, что по проценту «сухарей» вы побили какой-то рекорд за 80 лет?

— И вы прекрасно знаете, как я отношусь к этим достижениям. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас: никакие рекорды, достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Разве я когда-то считал иначе?

— Никогда.

— Вот именно. Если команда будет побеждать, то мне все равно, сколько я пропущу.

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