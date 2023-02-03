0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Василевский о Кучерове: «Один из лучших игроков НХЛ. Его навыки, личность... да просто сами спросите его, он тут рядом»

Василевский назвал главные качества Кучерова
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением об игре с нападающим Никитой Кучеровым. Голкипер отвечал на вопросы журналистов во время пресс-подхода, находясь рядом со своим одноклубником.

«Очевидно, он один из лучших игроков НХЛ, а также один из лучших российских игроков. Когда у вас есть парень, который может забить для вас гол, когда вы уступаете в счете, — это успокаивает. Его навыки, личность, просто потрясающий игрок... Да просто сами спросите его, он тут рядом (показывает слева от себя)», — цитирует Василевского пресс-служба «Тампы».

В этом сезоне на счету Кучерова 48 матчей и 72 (19+53) очка в регулярном чемпионате.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Далин заменит Томпсона на Матче звезд НХЛ

Главный тренер фарм-клуба «Оттавы» отправлен в отставку