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Сегодня, 08:18

Вратарь «Торонто» Уолл повторил редкое достижение для вратарей-новичков в матче Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл повторил редкое достижение для голкиперов-новичков в матче Кубка Стэнли.

24-летний американец одержал победу в первом старте в карьере в Кубке Стэнли и при этом сделал это в матче, в котором поражение означало бы вылет из турнира. Уолл, который заменил в стартовом составе Илью Самсонова, стал восьмым вратарем-новичком в истории по этому показателю. Голкипер «Мэйпл Лифс» присоединился к Джерри Макнилу (1950), Жаку Планту (1953), Майку Палматиру (1977), Робби Муру (1979), Джеффу Ризу (1990), Жозе Теодору (1997) и Спенсеру Найту (2021).

В четвертом матче против «Флориды» (2:1) в полуфинале Восточной конференции Уолл сделал 24 сэйва.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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