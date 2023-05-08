Джозеф Уолл — о Самсонове: «Первое, о чем подумал — чтобы его травма оказалась несерьезной»

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл поделился мнением о травме голкипера «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

В третьем матче серии с «Флоридой» (2:3 ОТ) 26-летний россиянин был заменен на 21-й минуте после столкновения с защитником «Торонто» Люком Шенном.

«Первое, о чем я подумал, — чтобы травма Самсонова оказалась не такой серьезной. Надеюсь на лучшее.

После этого я постарался сфокусироваться и собраться ментально. Мне кажется, у меня получилось с этим справиться», — цитирует Уолла пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.