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Сегодня, 10:46

Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (3:1) россиянин отразил 23 из 24 бросков.

Помимо этого, голкипер одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина.

Первой звездой дня признали нападающего «Баффало» Дилана Козенса — автора булля в ворота «Детройта» (5:4 Б).

Второй звездой дня стал защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен после ассистентского хет-трика в матче против «Оттавы» (3:1).

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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