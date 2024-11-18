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Вратарь «Торонто Марлис» Ахтямов назвал размер суточных в АХЛ: «Мне пока не хватает»

Руслан Минаев
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Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов рассказал о питании и размере суточных в АХЛ.

«Когда у нас тренировки, то есть завтрак и обед. Ужинаем сами. На выезде было для меня удивительно, что нет командного ужина, как в России. Мы сами выбираем что есть. Мы с Гребой (Гребенкиным) постоянно ходим на ужины. Выбираем здоровую пищу. Точную сумму не помню, нам давали в районе 600 канадских долларов на выезд. Нам с Никитой пока не хватает. Надеюсь, в дальнейшем будем чуть рациональнее относиться к суточным», — цитирует голкипера Vseprosport.

23-летний россиянин в этом сезоне провел 6 матчей, в которых отразил 92,6 процента бросков.

Источник: vseprosport.ru
Хоккей
АХЛ

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