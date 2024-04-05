Российский вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

Сегодня, 15:21
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи», сообщается на сайте The Hockey News.
Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов. В прошлом году премию получил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.
В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов. 10 дней он работал с фарм-клубом «Торонто». После возвращения в НХЛ вратарь улучшил свою игру, продемонстрировав сильный менталитет.
В текущем сезоне 27-летний Самсонов провел 36 матчей и одержал 21 победу.