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Сегодня, 15:21

Российский вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи», сообщается на сайте The Hockey News.

Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов. В прошлом году премию получил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов. 10 дней он работал с фарм-клубом «Торонто». После возвращения в НХЛ вратарь улучшил свою игру, продемонстрировав сильный менталитет.

В текущем сезоне 27-летний Самсонов провел 36 матчей и одержал 21 победу.

Источник: The Hockey News
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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