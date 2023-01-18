Вратарь «Торонто» Самсонов признан третьей звездой матча с «Флоридой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ).

Россиянин заменил вышедшего в стартовом составе Мэтта Мюррея в начале второго периода при счете 2:4 и отыграл на ноль, отразив все 11 бросков.

Первой звездой стал нападающий «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер, который сделал голевую передачу и забросил две шайбы. На счету шведа победный гол в овертайме.

Вторая звезда — форвард «Торонто» Митчелл Марнер, у которого два результативных паса.