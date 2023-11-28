Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал о мыслях удалить соцсети

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал о том, почему думал удалить свои социальные сети.

— Тут Миша Сергачев удалил Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) из-за хейта в свой адрес. У вас таких порывов не было?

— Я тоже думал удалить социальные сети. Когда меня с «Тампой» меняли, там весь стадион орал. Было неприятно. Но как бы грустно это ни было, это все честно. Мы играем в «Торонто», здесь нужно выходить и доказывать. Да и в итоге поддержки было больше, чем критики. 100% все станет лучше. Я верю в себя, в свою игру, я работаю, — сказал Самсонов в интервью Sport24.

26-летний Самсонов провел 10 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,58.

«Мэйпл Ливз» с 23 очками в 19 играх занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.