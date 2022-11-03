Вратарь «Торонто» Самсонов занимался боксом во время подготовки к сезону НХЛ

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал, как готовился к сезону НХЛ.

«Думаю, предпосылки для такого удачного старта были. Ни для кого не секрет, кто был со мной, что я работал все лето. Все знали, что я делаю, я все кардинально поменял. Стал больше работать в зале, проводил там по 2,5-3 часа каждый день. Добавили разных тренировок: много силовых, немного боксом занимался, чтобы внести разнообразие. Плюс немного «сдвинул» лед, и сейчас я с радостью прихожу кататься, не такой уставший. Не так, как раньше, когда я немного форсировал, выходил на лед в июне. Сейчас я начал кататься в середине августа и успел набрать форму перед тренировочным лагерем, хотя я этого боялся. Только в последнюю неделю перед лагерем я стал более-менее хорошо чувствовать себя на льду», — цитирует ТАСС Самсонова.

«Торонто» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 12 очков.

Соперником «Торонто» в следующем матче станет «Бостон». Встреча пройдет 6 ноября.