Линдгрен — о поражении от «Аризоны»: «Хочется выбросить эту игру в помойку»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен прокомментировал поражение от «Аризоны» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Просто хочется выбросить эту игру в помойку. Это был довольно отвратительный матч для всех, — цитирует Линдгрена сайт НХЛ. — Но все равно, нам нет никаких оправданий. Мы должны играть лучше. Надо забыть этот матч. В следующей игре (против «Даллас Старз» в четверг) мы будем лучше».

Линдгрен вышел на лед за 5 минут до конца первого периода, заменив Дарси Кемпера, который к тому моменту пропустил 3 гола.

«Вашингтон» с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».