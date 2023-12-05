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Сегодня, 09:37

Линдгрен — о поражении от «Аризоны»: «Хочется выбросить эту игру в помойку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен прокомментировал поражение от «Аризоны» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Просто хочется выбросить эту игру в помойку. Это был довольно отвратительный матч для всех, — цитирует Линдгрена сайт НХЛ. — Но все равно, нам нет никаких оправданий. Мы должны играть лучше. Надо забыть этот матч. В следующей игре (против «Даллас Старз» в четверг) мы будем лучше».

Линдгрен вышел на лед за 5 минут до конца первого периода, заменив Дарси Кемпера, который к тому моменту пропустил 3 гола.

«Вашингтон» с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».

Чарли Линдгрен
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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