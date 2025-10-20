Вратарь «Вашингтона» Линдгрен — о поражении от «Ванкувера»: «Они забили уже в первую смену — это никогда не к добру»

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4).

«Они забили уже в первую смену — это никогда не к добру. Потом забили второй, мы взяли челлендж — они реализовали большинство... В этот момент все пошло как по домино. Это невероятно раздражает, сводит с ума», — приводит слова Линдгрена RMNB.

«Вашингтон» c 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» с таким же количеством очков — на шестой строчке «Запада».