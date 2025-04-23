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Томпсон: «Овечкин — лучший игрок в мире. Быть его партнером по команде — настоящая честь»

Алина Савинова
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон назвал капитана команды Александра Овечкина лучшим игроком в мире.

Во вторник, 22 апреля, 39-летний россиянин отметился двумя голами и одной результативной передачей в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

«Ну, он же лучший игрок в мире, не так ли? Что тут еще сказать? Он был в ударе на протяжении всей игры. Кажется, он поучаствовал во всех голах. Смотреть на это — просто восторг. А быть его партнером по команде — настоящая честь», — приводит The Score слова Томпсона.

Александр Овечкин с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (3:2 ОТ) 21&nbsp;апреля в&nbsp;Вашингтоне.Овечкин готов замахнуться на второй Кубок Стэнли. Он тащит «Вашингтон» на себе, как в молодости

Овечкин был признан первой звездой матча с «Монреалем». Россиянин вышел на 13-е место по голам в плей-офф НХЛ (74 шайбы), сравнявшись с Джо Павелски.

Александр Овечкин
Логан Томпсон
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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