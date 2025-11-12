Видео
12 ноября, 10:07

Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о несостоявшейся драке с Андерсеном: «Я не испытываю к нему неприязни»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон прокомментировал потасовку в матче против «Каролины» (4:1) с участием голкипера Фредерика Андерсена.

В первом периоде встречи нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд сбил с ног Андерсена за воротами, посли чего голкипер «Харрикейнз» вмешался в завязавшуюся потасовку между игроками команд. Томпсон подъехал к красной линии и сбросил экипировку, но судьи разняли двух вратарей до того, как началась драка.

«Прежде всего я испытываю огромное уважение к Андерсену как к вратарю и игроку этой лиги. Я вырос на его матчах. Я просто увидел, что мои ребята уступают в численности, поэтому хотел попытаться прийти и помочь. Но, опять же, я не испытываю к нему неприязни и являюсь большим поклонником его игры», — цитирует Томпсона RMNB.

В конце третьего периода 36-летний датчанин досрочно покинул игру, после того как его одноклубник Джордан Стаал врезался в него перед воротами.

