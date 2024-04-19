Вратарь «Виннипега» Хеллибак стал обладателем Дженнингс Трофи

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак по итогам регулярного чемпионата НХЛ стал обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи.

Награда вручается вратарю, сыгравшему в «регулярке» не менее 25 матчей за команду, пропустившую меньше всех шайб. «Виннипег» пропустил 199 шайб, на втором месте — «Флорида» (200). При сменщик Хеллибака Лоран Броссуа не стал обладателем приза, так как провел 23 матча.

В текущем сезоне 30-летний американец провел 60 матчей, пять раз сыграв на ноль и пропустив 142 шайбы при 92,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.39.