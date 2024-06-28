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Сегодня, 02:51

Вратарь «Виннипега» Хеллибак выиграл «Везина Трофи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Хеллибак.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой ежегодно лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Он второй раз в карьере получил этот приз.

31-летний американец почти единогласно был выбран победителем трофея, получив 31 голос за первое место и один за второе место от 32 генеральных менеджеров НХЛ.

Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувера», набравший 70 очков: 20 голосов за второе место и 10 голосов за третье. Замкнул тройку российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 40 очков: один голос за первое место, 8 — за второе и 11 — за третье.

В сезоне-2023/24 Хеллибак сыграл 65 матчей с процентом отраженных бросков — 91,5. На его счету 5 матчей без пропущенных шайб.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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