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Сегодня, 18:33

Вратарь «Трактора» Фукале: «Броски Овечкина не так страшны, как кажутся, у меня получалось их отбивать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале, с 2021 по 2023 год выступавший за «Вашингтон», вспомнил о бросках форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Конечно, за те несколько лет, что я был в системе «Кэпиталз», у меня были возможности потренироваться с основной командой. Броски Овечкина — их часть. Прекрасный опыт для меня как для вратаря. Сыграть первую игру в НХЛ бок о бок с таким игроком — это очень здорово. Очень благодарен, что такая возможность у меня была. Броски Овечкина не так страшны, как кажутся. Они тяжело берутся, но у меня получалось их отбивать. Ему не важно, кто перед ним, он будет искать возможность забить тебе. Но если занять хорошую позицию, шайба попадет в тебя», — приводит слова Фукале Sport24.

29-летний Фукале в текущем сезоне КХЛ сыграл за «Трактор» 10 матчей, процент отраженных бросков 94,7, коэффицент надежности 1,50.

Источник: Sport24
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Зак Фукале

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