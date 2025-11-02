Вратаря «Флориды» Бобровского признали второй звездой матча с «Далласом»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 Б), сообщает пресс-служба лиги.

37-летний россиянин отразил 19 бросков в створ из 22. В сезоне-2025/26 в 8 матчах его средний коэффициент надежности составляет 2,28, а процент отраженных бросков — 90,27.

Первой звездой матча стал канадский нападающий «Пантерз» Брэд Маршан, который забил в основное игровое время и реализовал победный буллит. Третьей звездой стал канадский форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, на счету которого гол.